Пенсионерка ударила девушку головой о поручень из-за места в метро

В Москве 60-летняя пенсионерка напала на молодую пассажирку из-за отказа уступить место в метро.

Инцидент произошел на станции "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.. По словам пострадавшей, пожилая женщина схватила ее за волосы и несколько раз ударила головой о металлический поручень.

Девушке потребовалась медицинская помощь. Telegram- канал "Москва Live" пишет, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сотрудники полиции быстро вычислили нарушительницу и доставили ее в отдел для разбирательства. Был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Суд оштрафовал ее на 60 тысяч рублей, передает ТАСС.

Ранее на платформе станции метро “Таганская” пенсионерка толкнула школьницу на пути, потому что та громко говорила и смеялась. Девочка не пострадала, на пожилую даму завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство".