Волгоград временно стал Сталинградом

Волгоград временно переименовали в Сталинград на один день — на среду, 19 ноября. В этот день отмечается 83-я годовщина начала операции по окружению и уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом.

Как сообщает ТАСС, в честь памятной даты дорожные знаки "Волгоград" на основных въездах в город-герой временно заменили на знаки "Сталинград".

В волгоградской горадминистрации подчеркнули, что город имеет право, согласно решению городского законодательного собрания, носить в памятные даты "героическое имя, которое навсегда вошло в мировую историю как символ доблести советского народа".

В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос возвращения Волгограду имени Сталинград должен решаться на региональном уровне, причем его необходимо деполитизировать.

В честь города-героя получил название новый российский ледокол. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил президента за решение присвоить новому флагману отечественного ледокольного флота имя легендарного непокоренного Сталинграда — символа великой Победы.