Россиян предупредили о мошеннических рассылках от лица ФСБ и Роскомнадзора

Мошенники стали рассылать россиянам очередные "официальные документы", на этот раз — якобы от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. Об этом предупреждает в среду, 19 ноября, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что такие фейки содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства.

Однако ввести в заблуждение могут официальные эмблемы ведомств и шапки документов, которые преступники используют для усыпления бдительности адресатов.

Всем, кто получил подобные "документы", рекомендуется сохранить их скриншоты и обратиться в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.

Преступники используют любые предлоги в своих махинациях, пытаясь затронуть самые чувствительные для россиян темы. Например, в МВД предупредили, что мошенники создали бот в мессенджере Telegram, чтобы под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищать данные россиян — в конце концов доверчивые граждане лишаются своих накоплений.

Жертвами мошеннических схем часто становятся пожилые люди — с возрастом критичность мышления у многих снижается, чем активно пользуются преступники. В Москве пенсионерка отдала мошенникам килограмм золота и 19 миллионов рублей — под влиянием злоумышленников женщина продала свою квартиру.