Сергей Собянин: Благоустройство Волгоградского проспекта завершено

В Москве завершены работы по благоустройству Волгоградского проспекта. Для комфортного передвижения горожан обновили тротуары, в том числе - местами - расширив их. Отремонтировали и покрытие самой дороги. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс, основной задачей было сделать городскую среду более удобной для местных жителей.

Раньше это была просто транзитная, одна из самых загруженных в Москве магистраль, а теперь - комфортное пространство для всех. Для пешеходов здесь теперь настоящий простор: тротуары не просто обновили, но и значительно расширили.

Бордюры теперь сделаны так, чтобы передвигаться было удобно всем.

"Все требования, которые необходимо обеспечить для комфорта маломобильных групп, это подвижные борта, это пандусы и так далее. 13 светофоров были переделаны, чтобы более комфортное движение пешеходов обеспечить - это все было реализовано в рамках этого проекта", - рассказал Сергей Маршев, гендиректор компании проектировщика.

А это одно из главных новшеств для водителей. Новые эллипсоидные барьеры не только прочнее, но и безопаснее. При столкновении машина не отбрасывается, а как бы скользит вдоль него, плавно замедляясь. Пешеходные переходы теперь подсвечиваются дополнительно, чтобы водители могли видеть людей издалека. А больше 30 навигационных стел помогут сориентироваться.

Все провода убрали под землю в рамках программы "Чистое небо". Вид стал более эстетичным, а улица — светлее. Вечером здесь теперь уютно и безопасно благодаря тысячам новых светодиодных фонарей. Но главное, пожалуй, это зелень. Более полутора тысяч деревьев высадили вдоль магистрали. Чтобы и зимой здесь было красиво, появились хвойные композиции.

"При выполнении комплексного благоустройства особое внимание уделяется неприлегающим территориям, в ходе выполнения этого проекта была полностью проведена конструкция Тельмановской улицы, на сквере была произведена замена покрытий, а также выполнено комплексное озеленение", - отметил Владимир Алябьев, заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы.

Волгоградский проспект — это лишь часть большой программы по благоустройству, которая в этом году затронула более 80 знаковых объектов по всей Москве. Город меняется, становится удобнее и безопаснее для каждого своего жителя.