Российский препарат от рака молочной железы прошел испытания

В каждом миллилитре - миллион иммунных клеток. Это ключевой этап оценки уникального лекарства - первого в России иммуноинженерного препарата для терапии агрессивных форм рака молочной железы. Его разработали ученые Сеченовского университета вместе с коллегами из Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии в Новосибирске. В основе - революционный метод, который заставляет иммунитет пациента бороться с опухолью изнутри.

"Наш препарат - это клеточный продукт. Мы забираем собственные иммунные клетки пациента в лабораторных условиях, перепрограммируем их так, что они получают способность уничтожать опухолевые клетки конкретного пациента. Таких препаратов в России пока нет", - рассказала Елена Голикова, заведующая лабораторией иммунной инженерии Института регенеративной медицины Сеченовского Университета.

В лабораторных условиях самые эффективные клетки отберут и размножат. После чего эту перепрограммированную армию вернут в организм пациента. Препарат планируют применять как дополнение к стандартным методам лечения.

"В серии наших доклинических испытаний мы показали, что при введении мышам происходило уменьшение опухоли вплоть до ее полного исчезновения. Соответственно, на пациентах планируется однократное введение с достаточно быстрым эффектом, поскольку при этом активируется собственная иммунная система пациента, и она начинает быстро распознавать и уничтожать опухоль", - отметила Алина Альшевская, старший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского Университета.

Планируется, что весь цикл — от забора крови до введения готового препарата — будет занимать от полутора до трех недель. Все манипуляции будут осуществляться на базе Сеченовского университета, в котором открылось собственное производство биомедицинских клеточных продуктов.

"Сейчас мы закончили доклинические испытания и находимся на стадии трансляции нашего препарата из лаборатории уже в производство. Также мы собираем очень большой пакет документов для того, чтобы в обозримом будущем подавать в Минздрав на получение разрешения на применение нашего биомедицинского клеточного продукта в рамках госпитального исключения", - сообщила Елена Голикова.

Это специальный упрощенный формат для клеточных продуктов. Разрешение будут запрашивать для каждого конкретного случая. По задумке российских ученых, эта технология может стать платформой для разработки инновационного лекарства и против других видов рака. Не исключено, что в будущем персонализированные клеточные препараты станут стандартом эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями.