В Историческом музее представили шедевры из Царского Села

Путешествие из Петербурга в Москву. Никогда ещё музей-заповедник "Царское Село" не устраивал таких грандиозных гастролей!

"526 предметов из наших фондов - это огромное количество! И поверьте, каждый из этих предметов - это маленький шедевр - и художественный шедевр, и шедевр мемориальный, связанный с историей семьи Романовых, истории вообще России", - отметила Ольга Таратынова, директор музея-заповедника "Царское Село".

Многие из этих шедевров - слишком ценные и хрупкие - никогда не покидали музейных стен. Как вот этот знаменитый Перламутровый столик Екатерины II. Создан турецкими мастерами. А о том, как он появился в Царском Селе, существуют сразу две легенды.

"По первой из них, стол был преподнесен в качестве дипломатического подарка от турецкого султана Екатерине II, а вторая более такая интимная история, которая связана с взаимоотношениями Екатерины и Потемкина, который привез этот стол в подарок из своего европейского путешествия", - рассказала Наталья Углева, куратор выставки, заведующая отделом дерева и мебели Исторического музея.

А это драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты - одного из главных символов Царского Села. Причем, все они эти помнят ту самую - оригинальную, утраченную Янтарную комнату. Хранились в ней в витринах до 1941 года. Были вывезены в эвакуацию и потому уцелели. В центре - роскошная шкатулка, созданная в начале восемнадцатого века и удивительная по своей конструкции.

"Она большая, нарядная, она сложная, она бескаркасная, то есть там внутри нет такого деревянного каркаса, поэтому она очень хрупкая, и поэтому она никуда не ездит - за редким исключением. И во время реставрации, там обнаружили подпись мастера, что редко для вещей этого времени. Готфрид Турау и дата 1805 год", - рассказала Ираида Ботт, заместитель директора по научной работе музея - заповедника "Царское село".

Готфрид Турау - один из мастеров, создававших панели из янтаря для короля Фридриха. Этот кабинет потом был выкуплен Петром I и собственно стал Янтарной комнатой. И так за каждым предметом на выставке - целая история. Много личных вещей императоров и императриц. Вот платье-мундир Екатерины II - по форме лейб-гвардии Семёновского полка. Привезли даже сани Павла I - маскарадные, использовавшиеся во время масляничных гуляний и вот такую детскую двухместную коляску. Изготовлена в Лондоне. Для младших внуков Екатерины II.

"В такие коляски впрягали пони, осликов и даже коз. Такая в общем традиция существовала при европейских дворах, и она была распространена и при русском дворе", - говорит Ираида Ботт.

Часть шедевров, конечно, можно было увидеть и в самом Царском Селе. Но там они - лишь часть великолепия дворцовых интерьеров. А у этой выставки есть удивительный эффект.

"Тот, кто придёт на эту выставку, он, даже иногда встретив достаточно знакомые музейные предметы, всё равно будет смотреть на них совершенно по-новому, потому что каждый из них играет свою самостоятельную роль", - отметил Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

И организована выставка необычно. По принципу музейного хранилища. В котором предметы - из разных веков. Но объединены либо темой, либо материалом - дерево, фарфор, стекло, ткани. И у посетителя есть шанс оказаться в самом центре этой сокровищницы.