Соседов предрек успех Диброву с расстегнутой ширинкой: "Мы Диму еще увидим"

В Сети не утихает скандал вокруг видео с Дмитрием Дибровым, которое якобы сняли у одного из интимных клубов Москвы. Знаменитый телеведущий приехал в заведение с молоденькой спутницей, но удивило народ не это. На кадрах отчетливо было видно, что прославленный шоумен забыл надеть белье и не застегнул ширинку на брюках.

Голое появление Дмитрия Диброва не осталось без внимания других представителей отечественного шоу-бизнеса. На эту тему высказались, к примеру, актриса Яна Поплавская, певица Наталья Штурм, ведущий Оскар Кучера. Не остался в стороне и музыкальный критик Сергей Соседов. Он высказал мнение, что шумиха лишь на пользу Диброву, передает "Абзац".

"Мне кажется, он не потеряет в публичности после этой истории. Наоборот, его быстрее возьмут в какую-нибудь программу на федеральный канал с целью привлечения внимания", - убежден Соседов.

По мнению музыкального критика, общественность, увидев Дмитрия Диброва в телевизоре, будет возмущена, однако телевизионщикам такой поворот только на пользу. Он объяснил: "Это же обсуждение. Просмотры — это рейтинги, а рейтинги — это реклама. Так что я думаю, мы Диму еще увидим во многих значимых, может быть, даже социальных передачах. Это толчок к успеху, который не закроет ему двери на телевидение, а сыграет в плюс".