Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики в западных областях Украины.

Массированный удар был нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в оборонном ведомстве.

18 ноября ВСУ предприняли попытку ударить четырьмя американскими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все их сбили системы ПВО, сообщили в Минобороны России. Жертв и пострадавших нет. Обломки повредили несколько зданий.

В Госдуме назвали киевскую атаку провокацией, призванной сорвать российско-американские переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.