Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы указывают властям своих стран на неизбежность военного разгрома киевского режима. Об этом рассказали в среду, 19 ноября, в Службе внешней разведки России.

Как отмечает российское ведомство, в Европе "бьют в набат", предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине, сообщает РИА Новости.

Сами же украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта — большинство граждан Украины чувствуют себя преданными после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу "Миндича и компании".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что территорию, которая сейчас называется Украиной, сразу после распада СССР контролировали "фактически люди, руководимые Западом". Эти люди, по словам президента, "встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией Антироссию".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились ради нанесения стратегического поражения России, развязав против нашего государства войну через нацистский режим в Киеве.