Песков раскрыл отношение Европы к коррупционному скандалу на Украине

Европа испытывает серьезный дискомфорт на фоне коррупционного скандала в Киеве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль видит "много суетливых действий". Он отметил, что Европа ощущает токсичность киевского режима.

"Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Песков.

Ранее на Украине разгорелся громкий коррупционный скандал. Выяснилось, что лучший друг и "кошелек" Владимира Зеленского Тимур Миндич помог украсть около 100 миллионов долларов. Непосредственное участие в схеме принимал экс-министр энергетики Герман Галущенко, ныне занимающий пост главы Минюста — он отстранен от должности. Нынешний министр энергетики Светлана Гринчук сама подала в отставку.

В среду стало известно, что в обвинении Миндичу фигурирует и Владимир Зеленский. В опубликованных документах НАБУ говорится, что он воспользовался сложившейся в стране ситуацией и дружескими отношениями с Зеленским, а также связями с должностными лицами в органах власти.