Александр Домогаров: "Нет врачей и таблеток, которые это могут вылечить"

Александру Домогарову на глаза попалось свежее интервью Андрея Житинкина, где тот вспомнил период работы с прославленным актером. Сам артист признался, что не любит то время, хотя и кается, что это несправедливо по отношению к коллегам и ко всем, с кем в то время работал. При этом Домогаров не скрывает, что тот период был для него очень успешным.

"В смысле работы, творчества, ролей, успеха - это было ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ! И мы с Андреем Альбертовичем тогда очень тесно общались! В театре тогда была просто лавина работы. В кино: польский период, "Огнем и мечом" и даже всего не упомню…" - отметил актер.

Однако есть причина, почему то время знаменитый артист не любит вспоминать. По словам Домогарова, тогда у него случилась звездная болезнь. "К сожалению, нет врачей и таблеток, которые ЭТО могут вылечить… И только от тебя, от твоей силы воли и желания с этим покончить зависит, как и когда ты справишься и выздоровеешь… Это был именно тот период!" - признался артист.

Постепенно пути Домогарова и Житинкина разошлись. "Андрея назначили главным режиссером в Театр на Малой Бронной, я из Моссовета вслед за ним не пошел… В театре началась работа над "Дорианом Греем", я тоже был приглашен, но сошел с дистанции уже в момент репетиций и вообщем как-то жизнь развела…" - констатировал Александр в своем официальном телеграм-канале.

Тем не менее, артист благодарен Житинкину за тот период.