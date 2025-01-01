Больная раком Кейт Миддлтон стареет на глазах: морщины по всему лицу, кожа на шее висит

Кейт Миддлтон посетила Future Workforce. Это первый саммит, организованный бизнес-группой Королевского фонда по вопросам раннего детства. Его цель - объединение самых влиятельных деловых лидеров Великобритании для инвестиций в ранее развитие детей.

Для выхода в свет будущая британская королева выбрала светло-серый брючный костюм с белой блузкой с жабо. Принцесса дополнила образ распущенными длинными волосами, которые слегка завила. Кэтрин выступила с пронзительной речью, однако в Сети пользователи обратили внимание не на ее слова, а на то, как она выглядит.

По мнению комментаторов, Миддлтон стареет на глазах. От особо наблюдательных интернет-пользователей не укрылись морщины "по всему лицу" и обвисшая кожа на шее. Также поклонники заметили, как Кейт уже привычным движением руки коснулась правого бока. Фанаты бьют тревогу. По их мнению, рак буквально сжирает супругу принца Уильяма, однако от общественности это скрывают.

Пользователи Сети не исключают, что Кейт тайно борется с онкологическим заболеванием, поэтому посещает только самые необходимые мероприятия и выполняет минимум своих королевских обязанностей.

Напомним, весной прошлого года Кейт Миддлтон на весь мир объявила, что у нее рак. Принцесса рассказала, что проходит химиотерапию. Но не уточнила при этом, с каким именно онкологическим заболеванием она столкнулась.

В 2025 году дворец сообщил, что лечение прошло успешно, Кэтрин победила недуг. Жена принца Уильяма стала появляться на людях как работающий член британской королевской семьи, все чаще она участвовала в мероприятиях.