Путин и президент Египта приняли участие в установке корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"

Россия прочно вписала себя в историю египетской энергетики. Сегодня Владимир Путин и президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт новому этапу строительства первой в стране атомной электростанции "Эль-Дабаа".

В режиме видеоконференции лидеры приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока. Соглашение между Москвой и Каиром было подписано в 2015 году.

Строительство ведёт корпорация "Росатом". Первую АЭС на африканском континенте возводят на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторами, соответствующими самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность АЭС составит 4800 мегаватт.

В приветственной речи Владимир Путин поздравил своего коллегу с днём рождения. И отметил успешное развитие сотрудничества России и Египта. Подчеркнув, что российские энергетики и применяемые ими технологии являются самыми надёжными в мире.