Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

У Новолуния в Скорпионе мощная денежная энергия! Используйте его силу для позитивных перемен в финансовых делах – прибыль не заставит себя ждать.

Тельцы

Если в начале ноября что-то не сложилось в личной жизни - есть шанс все исправить и начать с чистого листа. Назначайте свидания, будьте готовы что-то менять.

Близнецы

Новолуние в ноябре – особое время, когда можно сосредоточиться на заботе о себе. Запишитесь на спа-процедуры и составьте план с названием "Делаю это для себя".

Раки

Это ваш день! Если в начале месяца у вас были нереализованные креативные идеи, сейчас самое время к ним вернуться – Новая Луна придаст сил.

Львы

Начинаете готовиться к Новому году и Рождеству? Правильно делаете: Новолуние благоприятно для того, чтобы составить план покупок и поэтапного украшения дома.

Девы

У вас откроется второе дыхание в делах и,если вы возьметесь за них серьезно, очень скоро в ваших списках не останется не выполненных пунктов. Закатывайте рукава!

Весы

Денежные вопросы можно решить в свою пользу! Если в начале месяца что-то не срослось финансово - попробуйте еще раз: Новолуние в соседнем знаке на вашей стороне.

Скорпионы

Новолуние в вашем знаке - ваш личный праздник! Однако в этом году это событие с особым смыслом – ретро Меркурий рядом, а значит, не торопитесь что-то начинать.

Стрельцы

Время тихого обновления и вещих снов. Вернитесь к духовным практикам, медитациям или просто дайте себе отдых. Уединение для вас сейчас не фиаско, а ресурс.

Козероги

Социальные связи по-прежнему остаются в фокусе вашего внимания. Если у вас есть заброшенные аккаунты, блоги, группы, чаты – пересмотрите и решите их судьбу.

Водолеи

Карьерные планы, которые не сложились в начале месяца, стоит пересмотреть. Новолуние открывает возможности для профессионального роста - действуйте смело!

Рыбы

Новая Луна в родственном для вас, водном знаке Скорпиона – это комфортное и вдохновляющее время. Напишите список действий, которых вам не хватает для саморазвития.