Госдума разрешила девятиклассникам без ГИА бесплатно получить рабочую профессию

Государственная дума России приняла в среду, 19 ноября, поправки в законодательство, обеспечивающие право на бесплатное профессиональное образование по профессиям рабочего и должностям служащего выпускникам девятых классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА).

Как отметила один из авторов этой законодательной инициативы, вице-спикер Виктория Абрамченко, ежегодно несколько тысяч детей не могут сдать экзамен даже с третьей попытки, в результате они "теряются в теневой экономике", что неприемлемо.

Отныне даже если девятиклассник получил "двойку" при прохождении ГИА, он сможет бесплатно получить рабочую профессию или должность служащего с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4.

По словам Абрамченко, это рабочий механизм, который поможет ребятам получить профессию и даст им путевку в жизнь, сообщает "Интерфакс".

В июле на совещании у главы государства Владимира Путина министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что 62% учеников российских школ после девятого класса пошли учиться в колледжи. Для таких ребят в ряде регионов доступен упрощенный вариант сдачи выпускных экзаменов — два, а не четыре.

При этом Рособрнадзор выступал против полной отмены экзаменов для учеников, которые уходят из школы после девятого класса и не претендуют на место в десятом классе. Ведомство сочло, что это может негативно сказаться на мотивации школьников к освоению предметов учебной программы.