Шансы киевского режима во главе с Владимиром Зеленским пережить новогодние праздники ничтожно малы. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как заявил эксперт, к такой оценке его подтолкнуло плачевное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте — у украинской армии нет эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, их логистика в полном беспорядке, а основные опорные пункты потеряны.

Макгрегор заявил, что крайне удивится, "если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники", но даже "если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля" (цитаты по РИА Новости).

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что лучшим катализатором неизбежной и мучительной гибели киевского режима являются успехи российских Вооруженных сил. Политик отметил, что ситуация на Украине больше напоминает уже не гнойник, а газовую гангрену.

В Службе внешней разведки России рассказали, что эксперты военных ведомств ведущих стран Европы указывают властям своих стран на неизбежность военного разгрома киевского режима. При этом в Европе "бьют в набат", предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине.