На могиле комментатора Василия Уткина установили памятник

На могиле знаменитого комментатора Василия Уткина установили памятник. Об этом сообщил его коллега Константин Генич в своем официальном телеграм-канале. Там же он опубликовал фотографию монумента.

"Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли", - написал Генич.

Монумент представляет собой цельный камень серого цвета, на котором написаны имя и фамилия Василия Уткина, годы жизни, а также его портрет. Рядом на черной мраморной плите выбиты самые известные цитаты комментатора: "Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем", "Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими", "Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй", "Играйте в футбол".

Напомним, Василий Уткин умер 19 марта 2024 года. Сообщалось, что у комментатора оторвался тромб. Свое последнее пристанище он обрел на Николо-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.

Из имущества у Василия Уткина было три автомобиля, в Подмосковье имелся трехэтажный дом с бассейном, который, по словам самого комментатора, был куплен примерно за миллион долларов. Также комментатор был владельцем квартиры в Хамовниках площадью 46 квадратных метров.