На Лосиной биостанции в Подмосковье выходили лосенка Федю

Феде всего 6 месяцев, а он уже пережил многое. На него напали бродячие собаки, он потерял маму и чудом выжил, провалившись в ледяное озеро. Полузамёрзшего, его нашли сотрудники Кенозерского национального парка в Архангельской области.

Лосёнка выходили и назвали Федей. Но растить его в неволе не стали - отправили к сородичам, на Лосиную биостанцию в Подмосковье.

"Федя своеобрзаный парень, добрый любознательный, но к новым людям относится настороженно. У него крепкие сильные ноги, очень крупные суставы, то есть в перспективе он будет достаточно большим самцом, очень крупным лосем. Он достаточно быстро освоился на новой территории", - рассказала Карина Фоменко, младший научный сотрудник национального парка Лосиный остров.

Здесь для Феди - специальный рацион. Основа - смесь, заменяющая лосиное молоко. Но уже в меню - ветки ивы, сочные листья, яблоки и морковка.

Федя, как и любой ребенок, любознателен и, бывает, капризничает, но за любимое лакомство готов позировать на камеру, а через пару лет, когда лось возмужает и привыкнет к нашей природе, возможно, отправится в природу.

Такая практика здесь обычное дело. Малышей, потерявших маму, выкармливают и восстанавливают, а после отравляют на волю. За последние два года выпустили 8 лосей. А вот 10-летняя лосиха Дина уходить не захотела.

"Она долго не уходила от периметра биостанции, постоянно просилась обратно, но мы ее прогоняли. Затем осенью она пришла обратно и уже все, легла у ворот. Мы ее пустили, она прямиком пошла в свой вольер. И так получилось, что она пришла беременная. На следующий год все повторяется то же самое. Мы ее выпускаем, но она уже не просто одна приходит, она приводит лося", - рассказала Ольга Шульгина, директор национального парка "Лосиный остров".

Так и живёт Лосиная биостанция. Это пункт спасения для тех, кто попал в беду: сбитых на дорогах, раненых или, как Федя, оставшихся сиротами. Здесь им дают шанс снова обрести свободу.