Верховная рада Украины в среду, 19 ноября, отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко, прежде возглавлявшего украинское Министерство энергетики. Произошло это на фоне антикоррупционного расследования, одним из фигурантов которого является Галущенко.

За отставку главы Минюста, уже отстраненного от исполнения обязанностей, проголосовали 323 депутата. 15 парламентариев воздержались.

Аналогичное решение украинский парламент принял в отношении министра энергетики Светланы Гринчук, сообщает РБК.

Предваряя голосование, вице-премьер украинского кабмина Тарас Качка заявил, что "расследование и коррупция являются достаточными причинами для увольнения Галущенко и Гринчук — это позиция правительства".

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что "пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики". Однако у этой истории может быть продолжение, в итоге "рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды". Единственное, что, по мнению Пушкова, остается неясным — захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала.

Обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский просто физически не мог не заметить, что "вся его команда ворует". Из области фантастики — и предположение, что с Зеленским, "который не пропустит ни одной копеечки", при реализации этих преступных схем "не делились".