Москвичей с ОВЗ приглашают на спортивные мероприятия 22 и 24 ноября

Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве 22 и 24 ноября, сообщила пресс-служба департамента спорта.

"Москвичи с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в специализированных спортивных мероприятиях. Для них проводятся соревнования и турниры по разным дисциплинам. Присоединиться к ним можно бесплатно, по предварительной регистрации", – сказано в сообщении.

22 ноября в спортивном комплексе "Марьина Роща" по адресу: 3-я ул. Марьиной Рощи, д. 8 состоятся окружные соревнования по волейболу для горожан с ОВЗ, а в спортивном комплексе "Малино" по адресу: Зеленоград, к. 860 пройдут окружные соревнования по фитнес-аэробике для лиц с ОВЗ старше восьми лет.

24 ноября в спортивном комплексе "Гамбит" (ул. Весенняя, д. 4) состоится окружной турнир по дартсу, принять участие в котором смогут совершеннолетние москвичи с ОВЗ всех категорий.