Сын рассказал, как его спас умерший от рака Илья Олейников

Илья Олейников умер в ноябре 2012 года. Актер несколько лет боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. У артиста из "Городка" остался сын, известный певец Денис Клявер, и внуки — Тимофей и Эвелина, третий наследник — Даниэль, появился на свет уже после смерти дедушки.

Денис Клявер убежден, что отец и после смерти не оставил его, а находится постоянно рядом и, как ангел-хранитель, бережет от бед. Так, певец вспомнил, как едва не попал в автомобильную аварию.

"Я был за рулем, не помню, какой город. Мы ехали так, дорога такая: вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Я еду. Минут через 40, может быть, на одном из подъемов подумал: "Блин, я так быстро еду. А если там вылетит какой-нибудь сумасшедший человек? Надо притормозить". Клянусь, я поднимаюсь, притормаживаю, и мне летит в лоб машина. Вот как? Только сигнал. Слава богу, если бы мне эта мысль не пришла, ангел-хранитель если бы меня не проинформировал, наверное, уже не было бы", - рассказал Клявер.

Певец считает, что в тот момент покойный отец Илья Олейников шепнул ему спасительную мысль. Денис Клявер постоянно ощущает незримое присутствие родителя в своей жизни.

"Папа мне очень сильно помогает. Я это искренне говорю. Что бы ни происходило, какие косяки бы ни происходили в моей жизни, я знаю, что все будет разруливаться", - заявил певец "Пятому каналу".