Володин: Повышать пенсионный возраст не планируется

Ни малейших планов в отношении повышения пенсионного возраста у властей России нет. Об этом заявил в среду, 19 ноября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, "никто его не повышает — возраст выхода на пенсию не собирается повышать". Появляющиеся периодически слухи на указанную тему Володин объяснил тем, что "взяли, перефразировали" разговоры "о выгодах того, что ты продолжаешь работать".

Спикер Госдумы не исключил, что исказят и его высказывание, опровергающее планы повышения пенсионного возраста: "Вот сейчас я говорю — вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся" (цитаты по РИА Новости).

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что социальная политика — первый приоритет проекта федерального бюджета на следующие три года. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%.

В Госдуме при этом заявили, что по всей России необходимо повысить пенсии до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками и даже путешествовать по стране.