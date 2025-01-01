Глава британского МО пригрозил Москве из-за российского корабля

Британские военные видят российский корабль "Янтарь" и наблюдают за его действиями. Если корабль направится от границы британских территориальных вод на юг, в Лондоне будут готовы, заявил глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили.

По словам Хили, "Янтарь" у британских вод якобы занимается картографированием подводных кабелей. Кроме того, утверждает глава военного ведомства, российский корабль направляет лазерные лучи на пилотов ВВС Великобритании, передает The Guardian.

Британский министр заявил, что это уже второй случай захода российского судна в воды страны за год. Ранее в Лондоне утверждали, что перехватили российскую подводную лодку в Ла-Манше. Эти утверждения прокомментировали в Главном штабе ВМФ России. В ведомстве подчеркнули, что субмарины ВМФ России выполняют свои задачи в Мировом океане, и перехватить их невозможно.