Рамочное соглашение по завершению конфликта на Украине может быть согласовано всеми сторонами до конца месяца, возможно на этой неделе. Об этом рассказали в среду, 19 ноября, источники в Белом доме.

По словам собеседника Politico, команда американского президента проводила переговоры с Москвой без участия Евросоюза и Украины. Результаты этих переговоров американские власти намерены преподнести Киеву как итоговое и принятое решение.

Ожидается, что активное продвижение российской армии в зоне спецоперации и раздирающие Украину внутренние конфликты — включая громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных политиков — вынудят киевский режим согласиться на ультимативное заявление Соединенных Штатов.

Источник в Киеве подтвердил агентству Reuters, что Украина получила "уведомления" о сути американских предложений, однако никакого участия в подготовке и проработке рамочного соглашения по мирному урегулированию конфликта на принимала.

За пару часов до этих публикаций официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с договоренностями, достигнутыми главами государств при встрече на Аляске.

При этом посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев пояснил в интервью "Коммерсанту", что диалог между российской и американской стороной забуксовал, но это не означает его полное прекращение. Дипломат подчеркивал, что "контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости".