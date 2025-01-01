ВС России применили новую тактику в боях у Северска

Новую тактику применили российские военные в боях у Северска и Красного Лимана в ДНР. Как сообщает Институт изучения войны, ВС России создают условия для продвижения на украинский пояс крепостей с северо-востока и востока.

Западные аналитики отмечают, что российские войска захватывают воздушное пространство и проникают вглубь обороны украинских войск, проводя атаки небольшими группами. Такую же тактику ВС России ранее применили в Красноармейске.

Военкоры 19 ноября сообщили, что российские войска начали штурм Северска. Подразделениям ВС России удалось прорваться в город и закрепиться на южных окраинах.