Маргарита Симоньян откровенно рассказала о борьбе с раком: "У меня сейчас мало сил"

Маргарита Симоньян после смерти мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У журналистки обнаружили рак.

Симоньян уже перенесла операцию и теперь проходит курс химиотерапии. Телеведущая намерена победить рак, но пока что состояние ее оставляет желать лучшего. Маргарита не унывает и общается с подписчиками в соцсетях. На днях она рассказала, как чувствует себя и чем занимается.

Журналистка поделилась, что так как у нее появилось много свободного времени, она смотрит фильмы. Недавно Симоньян познакомилась с сериалом Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", где одну из ролей сыграла Юлия Высоцкая.

"Давно ничего не смотрю добровольно. Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии. Так вот, Высоцкая естественна и оригинальна (что вообще редко встречается в одном флаконе), обаятельна и сексуальна. А, впрочем, и 'хороша, стройна, бела' тоже. Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких", — поделилась Маргарита.

Несмотря на тяжелую болезнь Симоньян продолжает работать. Она вернулась в эфир со своей программой.

Ранее друг Маргариты, ведущий Роман Бабаян рассказал, что Симоньян заболела из-за переживаний по мужу. "Вначале он заболел. А потом ушел... Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это всё нервы. Никаких сомнений в этом нет", — утверждал Бабаян.

Напомним, режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. В начале 2025 года он впал в кому после того, как плохо себя почувствовал дома. Телеведущему было всего 59 лет.