На первом энергоблоке возводимой в Египте инженерами "Росатома" АЭС установлен корпус реактора

Стройка на побережье Средиземного моря - самая большая во всей мировой ядерной отрасли. Работы по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" не прерываются ни на минуту. А 19 ноября - один из самых ключевых моментов: установка корпуса реактора первого энергоблока в проектное положение. С этого момента из просто стройки это место переходит в статус ядерного объекта.

Старт установке первого ядерного реактора дают президенты России и Египта по видеосвязи. Символично, что у египетского лидера сегодня еще и день рождения.

"Мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции, и уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики. Реализация проекта АЭС "Аль-Дабаа" во многом стала возможной благодаря личной инициативе и при поддержке нашего друга президента Египта господина Сиси, отмечающего сегодня, как уже коллеги отмечали, свой день рождения. От всей души поздравляю вас, господин президент. Желаю доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - сказал Путин.

Сегодня стройка АЭС развивается вместе с этим регионом. Северное побережье Египта стремительно превращается в крупнейшую туристическую зону Средиземноморья. Новые курорты, гостиницы, небоскребы, широкие шоссе и проспекты - все это требует стабильной, мощной и чистой энергии. АЭС здесь - не роскошь, а инфраструктурная необходимость.

"Россия продолжит оказывать египетским партнерам содействие на всех жизненных циклах атомного проекта. Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом. "Росатом" готов делиться с Египтом и другими своими уникальными технологиями. Речь в том числе идет о сборке малых модульных реакторов и использования мирного атома в медицине и в сельском хозяйстве", - отметил Путин.



На площадке - четыре будущих энергоблока поколения 3+, суммарная мощность - около 4,8 ГВт. В совокупности это сделает "Эль-Дабаа" крупнейшей атомной электростанцией на континенте. Масштаб трудно сравнивать. Например, южноафриканская "Кёберг" - пока единственная действующая АЭС в Африке - почти вдвое меньше по мощности.

"Инвестиции в атомную энергию – это нечто большее, чем просто сталь и бетон. Сегодняшний прогресс отражает многолетнюю подготовительную работу с "Росатомом" ваших технических институтов, вашего регулятора и вашего оператора. Начало развития атомной энергетики требует институционального потенциала в области безопасности, сохранности и гарантий", - сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Корпус реактора встал в проектное положение - и на площадке это называют технологическим прорывом: до реакторного зала уже подведены основные конструкции, продолжает монтаж ключевых систем безопасности. Такая готовность позволяет уже договариваться о поставке ядерного топлива. Соответствующий контракт между Россией и Египтом был подписан на стройплощадке.

"Египет и Россия сотрудничают на постоянной основе. Между нашими странами сложились прочные отношения, в том числе и благодаря взаимопониманию двух лидеров. В результате нам удалось реализовать столь грандиозный проект. И установка корпуса реактора является ключевым событием для АЭС "Эль-Дабаа" и доказывает, что усердная работа российско-египетской команды профессионалов была проделана с максимальной эффективностью", - заявил Мохаммед Шакер Эль-Маркаби, министр энергетики Египта.

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" становится лишь первым шагом большого стратегического партнерства России и Египта. Здесь формируется не просто энергетический объект, а целая технологическая связка двух стран. "Росатом" уже развивает проекты в ядерной медицине, радиофармацевтике, образовательные и научные программы для египетских специалистов.

"Предлагаем наряду с атомной энергетикой еще развивать современные атомные технологии - это композитные новые материалы, это аддитивные технологии. Это работа по цифре, по квантовому направлению", - перечислил Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом".

АЭС "Эль-Дабаа" - крупнейший объект мирного атома в Африке, который строят по российским технологиям. Египетские власти говорят прямо - это даст арабскому государству долгосрочную энергонезависимость. А для нашей страны это очередное подтверждение - мы на высоком уровне умеем строить сложнейшие атомные объекты в любых климатических условиях.