Пенсии россиян проиндексируют с 1 января 2026 года

Средства на индексацию пенсий россиян заложены в проект бюджета Социального фонда России. С 1 января 2026 года страховые пенсии вырастут на 7,6%, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По данным Соцфонда России, средний размер страховой пенсии по старости на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. А с 1 января эти выплаты будут проиндексированы сразу выше инфляции. В результате роста на 7,6% средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей - до 27,1 тысячи рублей.

Пудов подчеркнул, что индексация страховых пенсий касается всех российских пенсионеров - и работающих, и неработающих. В целом повышение затронет 38 миллионов человек. А социальные пенсии проиндексируют, как обычно, с 1 апреля - на 6,8%. Проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении, передает РИА Новости.