Занимавшаяся у Винер гимнастка стала третьей женой шейха и попала в настоящий кошмар: поверила в сказку и лишилась всего

Одна из самых известных гимнасток Азербайджана Зейнаб Джавадлы в 2015 году вышла замуж за шейха. Ни опасения родных и друзей, ни наличие у мужчины еще двух супруг спортсменку не остановили. Она была безумно влюблена и верила, что именно с ней случится настоящая сказка.

Зейнаб родилась в Баку в 1991 году. В гимнастику она пришла поздно, в 9 лет. Мало кто верил, что девочка добьется успеха, но она быстро прогрессировала и в итоге добилась того, что в 16 лет попала в школу гимнастики Ирины Винер. Зейнаб жила и тренировалась в Москве, но на международной арене представляла Азербайджан.

Джавадлы дважды выигрывала командную "бронзу" на чемпионатах мира, а также в ее копилке есть командные "бронза" и "серебро" первенств Европы. В 21 год Зейнаб после нескольких травм завершила спортивную карьеру и начала работать детским тренером: сначала в Турции, потом в родном Азербайджане.

Как одна из самых знаменитых спортсменок страны, она посещала различные международные форумы. В 2015 году Зейнаб поехала на кубок по стендовой стрельбе в город Габала. Там среди участников был Саид Аль Мактуму — племянник действующего эмира Дубая и наследник. По законам Эмиратов власть передается не от отца к сыну, а от правителя к старшему мужчине в семье, поэтому Саид Аль Мактум напрямую претендовал на титул.

Обходительный и симпатичный молодой человек с первого взгляда понравился Джавадлы. Бывшая гимнастка тоже приглянулась Саиду, он красиво за ней ухаживал и вскоре попросил руки Зейнаб. Родные спортсменки жениха приняли прохладно, уговаривали девушку не спешить, подождать немного с браком, узнать мужчину получше.

Больше всего близких гимнастки смущало, что Аль Мактум уже дважды женат, у него есть дети. Зейнаб же отнеслась к факту многоженства спокойно, она была не против делить возлюбленного еще с двумя женщинами. В итоге спортсменка вышла за шейха замуж и переехала в Дубай.

Первые годы брака все было прекрасно. Все жены Саида жили в отдельных домах, ни в чем себе не отказывали, и друг другу особо не мешали. Мужчина тоже имел свой дом, а к супругам приезжал по определенному графику, чтобы ни одну не обделить вниманием. За пять лет брака Джавадлы родила троих дочек, а потом начались проблемы.

Что произошло — не известно. Одни говорят, что Саид желал получить от третьей жены сына, но она так и не смогла родить наследника, другие уверяют, что Зейнаб сама начала закатывать истерики, когда муж к ней охладел и переключился на других женщин.

Джавадлы подала на развод и потребовала, чтобы дочки остались с ней. И тут начался ад. В 2020 году гимнастка рассказывала в соцсетях о том, что ее и ее родителей преследуют неизвестные люди, угрожают покалечить, запугивают убийством. Спортсменка намекала, что в стране, где родные Саида контролируют почти все государственные органы, рассчитывать на справедливость не приходится. Вернуться в родной Азербайджан она не могла, ведь тогда бы потеряла детей.

Зейнаб рассказала, что на самом деле ее брак был кошмаром — муж поднимал на нее руку, применял психологическое давление. Однажды спортсменку и вовсе заперли в доме без еды и воды. Вдаваться в детали она не стала, но подчеркнула: доказательства есть у ее друзей и будут обнародованы, если с ней что-то случится.

После шокирующих признаний Зейнаб внезапно пропала. Она удалила аккаунты в соцсетях и перестала выходить на связь. Два года о ней не было никаких новостей. Но недавно Джавадлы снова дала о себе знать. Гимнастка вышла на связь в Сети и рассказала, что в сентябре неизвестные мужчины похитили у нее дочек и не давали видеться с ними на протяжении 40 дней. В 2022 году против Зейнаб в Эмиратах возбудили дело о лишении ее родительских прав и права опеки.

Джавадлы обратилась к спортсменам и общественным деятелям, которые помнят ее по совместной работе, и попросила придать огласке чудовищную ситуацию, в которой она оказалась. Зейнаб очень рассчитывает на поддержку со стороны спортивного мира. Просит она лишь об одном — вместе с дочками уехать из Дубая и почувствовать себя в безопасности.