Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял украинского лидера Владимира Зеленского в Анкаре. В планах - обсуждение ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине. Как сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера, переговоры начались.

Перед визитом в Турцию глава киевского режима заявил, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными. В Кремле же подчеркнули, что переговоры в Турции пока идут без участия России, Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры.

В свою очередь, в турецком МИД заявили, что конфликт на Украине приблизился к этапу приостановки, и не исключили возможности нового раунда. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными.