В Лондоне признали неготовность Великобритании к обороне

Великобритания не готова к оборонительным действиям в случае войны. К такому выводу пришли авторы доклада комитета по обороне палаты общин британского парламента. Эксперты заключили, что военно-промышленный комплекс страны еще не настроен на обеспечение устойчивой коллективной обороны.

Комитет утверждает, что у Лондона нет плана страны и заморских территорий. Британский ВПК имеет проблемы, связанные с навыками, инновациями, закупками и финансированием. Кроме того, в докладе говорится о сильной зависимости Британии от США в сфере обороны.

С похожими заявлениями ранее выступил бывший министр безопасности Великобритании лорд Алан Уэст. Он предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в войну России с Североатлантическим альянсом.