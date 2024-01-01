Вот почему вдова после смерти Кунгурова дала его детям фамилию своего первого мужа

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи полагают, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста никак не может в это поверить. Родные добились проведения дополнительных экспертиз.

А на днях близкие Кунгурова собрались в студии шоу "Пусть говорят" и вспомнили тот роковой день. По словам сестры музыканта Юлии, певец перед смертью отправил смс жене Ирине, это было около семи часов вечера, после этого Евгений перестал выходить на связь. Сестра призналась, что в последние месяцы на Кунгурова навалилось много проблем: подводило здоровье, супруга ушла от него, но устраивала скандалы.

Юлия призналась, что жена очень грубо общалась с Евгением, унижала его. Но больше всего родителей и сестру артиста задело, что его вдова сразу после трагедии сменила детям фамилию, при чем теперь наследники Кунгурова носят имя первого мужа Ирины.

В эфире "Пусть говорят" эксперты разделились во мнении в отношении вдовы певца. Одни называют ее прекрасным человеком с сильным характером, другие упрекают в меркантильности. Но никто не может понять, почему же Ирина сменила фамилии двум детям певца и не позволяет им видеться с бабушкой, дедушкой и тетей.

За супругу Кунгурова вступилась певица Нина Шацкая, видевшая, как Евгений расцвел, когда рядом с ним появилась такая женщина. "Вот вы родители, у вас маленький ребенок, что вы будете делать в такой ситуации? Она сказала, что поменяла фамилии, так как сын идет в школу и боялась, что его будут травить. Я видела этого ребенка, он обожает свою маму, но о папе я с ним не говорила", — высказалась Шацкая.

Более того, артистка припомнила, что жена часто сопровождала Кунгурова, заботилась о нем. "Всегда на съемках с ним была Ира. Мы же по четыре программы снимали за два дня в выходные. И она всегда приезжала, была директором его. Она чаще всего находилась там, где Женя переодевался, не светилась", — добавила певица.