Москвичам раскрыли сроки возвращения снега в столицу

Погода в столице изменится с начала следующей недели. В понедельник атмосферное давление резко понизится, что вызовет осадки, прогнозирует ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Снег вернется в Москву 24 ноября. Характер погоды изменится ночью. В городе выпадет снег, а днем возможен снег с дождем, передает АГН "Москва".

По данным синоптика, в ночные часы температура слабо отрицательная, около минус 1–3 градусов. Днем же - плюс 1–6, то есть температура воздуха в течение всей недели удержится на 2-3 градуса выше климатической нормы. А к 24–25 ноября норма будет превышена уже градуса на 3–4.