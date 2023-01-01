Роман Костомаров с семьей покинул Россию: собрали вещи и уехали

Роман Костомаров с мамой, женой и детьми уехал из страны. Олимпийский чемпион отправился за границу в отпуск. Семья уже прибыла в Дубай, где и проведет ближайшие несколько дней.

Моментом долгожданного счастья 48-летний Роман Костомаров поделился на своей странице в соцсети. Очень давно спортсмен не отдыхал, но, наконец, ему удалось найти время на поездку в теплую страну.

Костомаров опубликовал фото, на котором позирует с женой Оксаной Домниной, мамой Валентиной и детьми — Анастасией и Ильей. Семья решила запечатлеть момент во время прогулки по набережной.

"Как же радостно, когда можно всем вместе собраться и отдохнуть после активных рабочих будней", — подписал снимок Роман.

А ведь только пару дней назад Костомаров публиковал видео с тренировки на льду. Спортсмен трудится каждый день ради участия в шоу Татьяны Навки. Он по-прежнему является одной из главных звезд в ее ледовых постановках.

Напомним, что Костомаров тяжело заболел в 2023 году, впал в кому, а затем потерял стопы и кисти рук из-за развившейся инфекции. То, что спортсмен выжил, многие сочли чудом.

Олимпийский чемпион не раз говорил в интервью, что поддержка семьи и друзей помогла ему преодолеть период восстановления после ампутации. Роман проявил невероятную силу воли и меньше чем через год после болезни вернулся на лед.