Уитакер пригрозил дать ход "сокрушительному законопроекту" против России

Вашингтон продолжит искать возможности для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В то же время, сокрушительный законопроект о санкциях против России в американском Конгрессе просто ждет зеленого света, пригрозил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Как заявил Уитакер в интервью Bloomberg, президент США Дональд Трамп эту инициативу поддерживает. Постпред ранее призвал страны ЕС занять более агрессивную позицию в отношении России. В частности - приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.

Как стало известно 19 ноября, в Вашингтоне разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь при этом с Россией. Ключевую роль в разработке документа, содержащего 28 пунктов, играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.