Зрители плюются после нового спектакля сбежавшей из России Лии Ахеджаковой

Лия Ахеджакова в свои 87 лет ездит по миру и выступает со спектаклями. При чем репертуар у актрисы разобранный. В США она представила постановку "Мой внук Вениамин", а в Дубай приехала со спектаклем "Веди свой плуг по костям мертвецов".

Цены на постановки с участием актрисы очень высокие. Билет в первых рядах обойдется в 36 тысяч рублей, а в самом дальнем ряду можно посидеть за 8,6 тысячи рублей. Поклонники Лии Меджидовны готовы платить такие суммы, вот только зрители не ожидали, что вместо качественного спектакля им подсунут "галлюциногенную белиберду".

Как пишет ИА Регнум, народ плевался, выходя из зала, многие не выдержали двухчасовой перформанс и ушли раньше. Сейчас в Сети можно найти множество негативных отзывов на постановку.

"Полный шлак. Фундаментальное разочарование и пьесой, и постановкой"; "Идти стоит, лишь если вы прям мегафанаты Ахеджаковой, и то – вначале прочтите независимые рецензии"; "Не совершите нашей ошибки, тем более, что билеты в Дубае в разы дороже", — делятся впечатлениями зрители.

Отметим, что осенью прошлого года актрису просили проверить на спонсирование ВСУ и по статье о дискредитации армии. Поводом стало появление актрисы с украинским флагом на сцене в немецком Бремене. Впрочем, сама Ахеджакова утверждала, что флаг ей дал некий провокатор во время выхода на поклоны. Она подумала, что это простой шарфик.

К слову, статьи о дискредитации в КоАП и УК предусматривают наказание от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы до семи лет.