Эрдоган призвал Москву и Киев вернуться в стамбульский переговорный процесс

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели переговоры в Анкаре. По их итогам турецкий лидер завил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций России и Украины.

Как уточнил Эрдоган, он и сам готов обсуждать с Россией предложения для ускорения перемирия и установления прочного мира, при этом важно, чтобы в процессе участвовали США.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина надеется возобновить обмен военнопленными с Россией к концу года.