Украинская Рада приостановила работу из-за коррупционного скандала

Работа Верховной рады Украины приостановлена из-за коррупционного скандала с участием окружения Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил на пленарном заседании спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

По словам политика, парламент переходит в режим консультаций по сложившейся ситуации. О следующем заседании депутатов проинформируют дополнительно, передает "Страна.ua".

Решение о приостановке заседаний Рады было принято по итогам встречи согласительного совета из представителей парламентских фракций. В пленарном заседании 19 ноября объявлен перерыв на неопределенный срок.