Вопрос национального суверенитета: о чем говорил Путин на конференции по ИИ

Развитие собственных технологий искусственного интеллекта является для России вопросом национального суверенитета. Владимир Путин заявил об этом, выступая на проходящей в Москве международной конференции по искусственному интеллекту.

Президент отметил: еще два года назад такие технологии могли выполнять довольно простые задачи, а сегодня на основе искусственного интеллекта уже создаются беспилотный транспорт, роботы, проводятся медицинские исследования. Президент привел в пример Москву, где искусственный разум широко используется в сфере здравоохранения.

"Есть зримые примеры того, когда уже опыт одного субъекта федерации в применении искусственного интеллекта становится фундаментом для изменения по всей стране. Так, почти две тысячи медицинских организаций из более чем 70 регионов присоединились к московской цифровой платформе в сфере здравоохранения. Эта система открыла врачам из разных городов и населенных пунктов доступ к алгоритмам искусственного интеллекта для автоматического анализа медицинских изображений и лучевых исследований", - сказал Путин.

Продолжением темы медицины стал вопрос о возможностях использовать искусственный интеллект для увеличения продолжительность жизни. Сейчас такие технологии разрабатывают в разных странах - говорят о том, что и 150 лет не предел.

"Некоторые специалисты говорят, что можно создать условия, при которых человек может жить до 150 лет. Ну, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда. И, на мой взгляд, главный вопрос - не сколько прожить, а как и ради чего. На эти вопросы отвечают наши традиционные ценности", - указал глава государства.

Перед началом пленарного заседания Владимир Путин осмотрел выставку, на которой ознакомился с достижениями российских компаний в сфере искусственного интеллекта. Президенту продемонстрировали, в частности, первого отечественного антропоморфного робота. Его назначение - быть помощником человеку. Сейчас он умеет например, выбрать продукты и сложить их в корзину.