Мишустин обсудил с главой "Россетей" модернизацию энергосистемы в стране

По итогам этого года число абонентов "Россетей" вырастет на 370 тысяч. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава холдинга Андрей Рюмин.
Среди потребителей - предприятия, жилищные комплексы, а также социальные объекты. Большой объем подключений связан с туристическим сектором и транспортной инфраструктурой. Самый крупный проект реализуется в Приморье - это подстанции сверхвысокого напряжения и 500-километровая транзитная линия на юге Приморья.
Под особым контролем - приграничные районы и новые регионы. Там линии нередко оказываются под ударами украинских боевиков. Обсудили и модернизацию энергосистемы в стране.
"В этом году правительство утвердило главный отраслевой документ – "Энергетическую стратегию развития страны". Причем она учитывает как потребности в генерации промышленности страны, так и возможности энергетиков обеспечить надежность электроснабжения. Особенно это важно при различных климатических условиях, при резких переменах температур. Случаются в том числе, к сожалению, экстремальные ситуации, на которые надо реагировать. Очень важно готовиться к осенне-зимнему сезону", - сказал премьер.