Мишустин обсудил с главой "Россетей" модернизацию энергосистемы в стране

По итогам этого года число абонентов "Россетей" вырастет на 370 тысяч. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава холдинга Андрей Рюмин.

Среди потребителей - предприятия, жилищные комплексы, а также социальные объекты. Большой объем подключений связан с туристическим сектором и транспортной инфраструктурой. Самый крупный проект реализуется в Приморье - это подстанции сверхвысокого напряжения и 500-километровая транзитная линия на юге Приморья.

Под особым контролем - приграничные районы и новые регионы. Там линии нередко оказываются под ударами украинских боевиков. Обсудили и модернизацию энергосистемы в стране.