"Все хорошо": Путин рассказал о результатах ежегодного медобследования

Владимир Путин провел в клинике почти двое суток. Президенту России пришлось ночевать в медучреждении. Как рассказал российский лидер, осматривая выставку "Сбера", посвященную ИИ, он недавно прошел ежегодное медобследование.

Глава государства на выставке ознакомился со стендом, рассказывающим о технологиях ИИ в сфере "чекапа". Путин рассказал, что пришел в клинику во второй половине дня и ушел на следующий день. По словам президента, все хорошо.

Глава "Сбера" Герман Греф рассказал о возможности пройти "чекап" буквально за 1 минуту при помощи технологий ИИ, передает ТАСС. Путин, комментируя рассказ, отметил: пройти такое обследование за минуту кажется фантастикой.