Мать отказалась помогать Регине Тодоренко с детьми: родственники из Одессы не поймут

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

Регина призналась, что до рождения третьего ребенка считала, что является опытной мамой, а значит будет со всем легко справляться. Но на деле вышло совсем иначе. Тодоренко в статусе многодетной мамочки всего два месяца, а уже жалуется, что не может уследить за мальчиками.

Как пишет Telegram-канал "Свита Короля", телеведущая попросила маму приехать к ней в Москву и помочь с внуками. Регина очень нуждается в помощи именно сейчас, ведь наступает декабрь — самый загруженный месяц у артистов. А Тодоренко сама признавалась, что боится отказываться от предложений по работе, ведь не раз видела, как уходившие в декрет певицы, актрисы и ведущие потом уже не могли вернуться, ведь их места занимали более яркие и талантливые.

Но, человек из окружения Регины уверяет, что ее мама отказалась ехать в Россию. Женщина живет в Одессе, как и другие родственники телеведущей. Они и науськивают маму Тодоренко.

"Она сказала, что ее не поймут родственники, не будет потом к кому и куда возвращаться, а жить вечно с дочкой и зятем, которые периодически ссорятся, та еще развлекуха", — заявил инсайдер.

Тодоренко отказ мамы задел. Артистка не понимает, почему родственники настроены против нее и осуждают за просьбу о помощи с детьми. Ведущая даже припомнила, что всегда помогала семье, если кто-то был в трудной ситуации, а теперь от нее отвернулись.

Отметим, что сама Регина информацию о разладе в семье не комментирует. Она предпочитает не обсуждать публично подобные проблемы.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Почти сразу после свадьбы у них родился первенец Михаил, а летом 2022 года на свет появился Мирослав, третьего сына ведущая родила всего два месяца назад.