Путин назвал ИИ-технологии стратегическими и призвал развивать их

Владимир Путин вечером 19 ноября выступил на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

Как отметил президент, в развитии ИИ нужно постоянно двигаться вперед, ведь технологии эти являются стратегическими.

Также глава государства заявил, что Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета. В связи с этим Путин поручил кабмину и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с ИИ в России.

К 2030 году, добавил глава государства, вклад ИИ в совокупный ВВП страны должен превысить 11 триллионов рублей.