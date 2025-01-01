Путин рассказал об особенностях предстоящей прямой линии

"ГигаЧат" от "Сбера" будет использоваться при обработке вопросов на предстоящей прямой линии с президентом России. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Путин побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека. Экспозиция открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025. Президент отметил, что языковая модель "Сбера" уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан.

Руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов на выставке рассказал о применении нейросети Сбера для обработки обращений граждан в ходе прямой линии. По его словам, в перспективе "ГигаЧат" позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения, передает РИА Новости.