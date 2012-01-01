Кого Марина Голуб винила в неудавшейся личной жизни

Эмоциональная, жизнерадостная и добродушная Марина Голуб так и не обрела женского счастья. Три раза она была замужем, но создать крепкую семью актрисе не удалось. Голуб ушла из жизни в 54 года из-за трагической случайности.

В детстве Марина была увлечена балетом и делала успехи. Но было понятно, что у девочки крупное телосложение и вряд ли такая конституция позволит сделать успешную карьеру танцовщицы. Зато ничто не помешало Голуб реализоваться в театре, кино и на телевидении. Марина мечтала о сцене, ведь перед глазами у нее был пример мамы — профессиональной актрисы, служившей в театре им. Гоголя.

После окончания Школы-студии МХАТ она работала в Москонцерте и только через два года впервые вышла на театральную сцену. Примерно тогда же Голуб позвали и в кино. Особенно хорошо ей удавалось воплощать образы простоватых и веселых женщин. Артистка вела телепередачи, россияне до сих пор вспоминают, как просыпались под ее "Утреннюю почту".

Находила Марина время и для преподавания. При чем ее актерская школа была и для тех, кто не планировал связывать будущее с театром или кино. "Мне приводят подростков. Скажем, какая-то сложная ситуация, родители не могут справиться. Если правильно разговаривать с молодым человеком, он понимает тут же. Нет трудных подростков, есть трудные родители", — рассказывала актриса.

Сама же мамой Марина стала только один раз. Наследницу артистке принес брак с Евгением Тройниным, не имеющим отношения к искусству. Ее дочери Анастасии сейчас почти 40 лет. Она выбрала карьеру продюсера. С первым мужем, к слову, Голуб прожила недолго. По словам Марины, любви там особо не было, просто родители хотели выдать ее замуж, а она и не стала противиться.

Вторым супругом актрисы стал ее коллега Вадим Долгачев. Эти отношения продержались 6 лет.

Когда же Голуб рассекретила роман с актером Анатолием Белым* (признан иноагентом), который был моложе ее на 15 лет, разразился скандал. Многие считали, что молодой артист использует Марину. Но она не обращала внимания на пересуды и даже поспособствовала развитию карьеры Анатолия*.

Когда рухнул и этот брак, Голуб винила себя. "Я не смогла родить ребенка — занималась театром, и у мужа началась другая жизнь", — поделилась она в одном из интервью.

Марина утверждала, что отношения со всеми бывшими мужьями у нее прекрасные, зла на них актриса точно не держала. Продолжала искать личное счастье, но все-таки в сердцах могла заметить: "Мужчины дали очень большой крен и сбой — нормального днем с огнем найти сложно".

Но устроить личное счастье Голуб не успела. Ее жизнь оборвалась резко. В 2012-м на одном из московских перекрестков машину, в которой находилась актриса, протаранил другой автомобиль. Виновный — Алексей Русаков поначалу скрылся с места происшествия. Суд назначил ему наказание: шесть с половиной лет колонии общего режима. Русаков уже вышел на свободу. А Голуб похоронили на Троекуровском кладбище столицы. На ее могиле поставили скромный памятник из белого камня, в уголок которого посадили маленькую фигурку голубки.

*включен Минюстом России в список физлиц-иноагентов