Стало известно содержание мирного плана США по Украине

Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению конфликта с Россией. Вашингтон дал это понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Американский план предполагает отказ Киева от территорий, передает Reuters.

Как сообщили источники агентства, документ также включает требование об отказе Украины от части вооружения. Предложения Соединенных Штатов по урегулированию конфликта также включают в себя сокращение численности Вооруженных сил Украины.

О том, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией, стало известно 19 ноября. Документ, ключевую роль в разработке которого играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, содержит 28 пунктов.