Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили в ночь на четверг, 20 ноября, 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 18 аппаратов сбиты над территорией Воронежской области, 16 — над Рязанской областью, 14 — над Белгородской областью.

Семь дронов перехвачены над Тульской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Липецкой областью, два — над Тамбовской областью, один — над Крымом.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба.

Также ВСУ предприняли попытку ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS, однако российская система ПВО предотвратила удары. В Кремле после этого подчеркивали, что ВС России выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям.