В Киеве пообещали сформировать временный кабинет для заключения мира с Россией

После согласования условий мирного переговорного процесса на Украине будет сформировано временное правительство. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

Как передает "Страна.ua", временный кабинет займется подготовкой страны к выборам. Переходное правительство, по словам депутата, проведет переговоры и подпишет мировое соглашение.

Скороход также назвала еще одно необходимое условие. По ее словам, увольнение главы офиса президента Украины Андрея Ермака является вопросом самосохранения Зеленского. Ранее в Раде заявили, что из-за разразившегося коррупционного скандала уехавший за границу Ермак не вернется на Украину в запланированные сроки.