Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Гвардии младший лейтенант Семён Сергеев, заняв позицию, обозначил огневые точки противника и дал команду своим подчинённым на штурм. Несмотря на численное преимущество боевиков, три наши передовые группы захватили опорник ВСУ и закрепились на новых рубежах.

Гвардии рядовой Сергей Салимов, находясь вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечил скрытность продвижения подразделения к позициям неонацистов. Это позволило нашим штурмовикам неожиданно атаковать неприятеля, уничтожить трех боевиков и ослабить оборону ВСУ.