Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и ВПК в разных регионах Украины. Сегодня сведения об ударах приходят из Днепропетровской области. Прилёты отмечены в Павлограде. Взрывы звучат на окраинах Полтавы. Это ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны.

В зоне СВО передовые отряды продолжают продвигаться вглубь обороны противника. Штурмовики уже вошли в центр Северска. В зоне ответственности группировки "Восток" расчет "Панциря-С" уничтожил вражеский беспилотник. Боевая машина круглосуточно контролирует воздушное пространство и может поражать любые средства воздушного нападения - вплоть до баллистических ракет.

На Константиновском направлении операторы ударных дронов Южного военного округа ликвидировали три робототехнических комплекса неонацистов. Применили беспилотники с оптоволоконным наведением, которое позволяет с ювелирной точностью наносить удары.

А бойцы группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Гай в Днепропетровской области. В ходе стремительной атаки штурмовые подразделения взяли под контроль важный дорожный узел и территорию более пяти квадратных километров. Во время наступления применили проверенную тактику.

На Красноармейском направлении экипаж модернизированного танка Т-72 группировки "Центр" уничтожил пункт временной дислокации радикалов. Получив координаты, расчет с закрытой огневой позиции ударил осколочно-фугасными снарядами. Танкисты использовали метод "полупрямой наводки". Точность попадания в режиме реального времени отслеживали беспилотники. В результате поражены все цели на расстоянии девяти километров.